“إرم نيوز” يرصد كواليس واقعة “طفل البلكونة” في مصر من خلال شهادات الأهل و الجيران (فيديو )‎

رصدت كاميرا “إرم نيوز” كواليس الحادثة التي عُرفت إعلاميًا بواقعة “طفل البلكونة”، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عندما عرّضت والدة أسامة طفلها للخطر.

وفي لقاء مع “إرم نيوز”، تحدث صاحب الفيديو المتداول المواطن محسن عبدالراضي عن كواليس الواقعة منذ اكتشفوا أن سيدة تعرض نجلها للخطر، وكيف حاول الجيران ثنيها عن فعلها، والتفاصيل التي حدثت بعدما نجا الطفل من الموت.

شقيقة والد الطفل تحدثت أيضًا عن تفاصيل من حياة الأسرة، ولماذا أقدمت السيدة على هذا الفعل، وحقيقة قسوتها على أبنائها، في ظل مطالب بمحاكمتها.

شهود عيان وجيران السيدة تناولوا جانبًا من الواقعة أيضًا، سواء الأجواء نفسها أثناء صراخ الطفل عندما تعرض للخطر، أو جوانب من حياة الأسرة بالنظر إلى معايشتهم خلال الفترة الماضية.

أشقاء الطفل أسامة، الذي يقبع حاليًا في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، تحدثوا لكاميرا “إرم نيوز” عن تعامل والدتهم معهم، وهل كان أخوهم “شقيًا” أم هادئ الطباع.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لتعرّض طفل للخطر على يد والدته، حيث قامت السيدة بإخراج ابنها من الشباك، ومحاولة توصيله ببلكونة بعد نسيان مفتاح الشقة داخلها، وانغلاق الباب.

وكشف الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الطفل بسبب إمكانية تعرّضه للموت، بينما كان ينادي الجيران عليها خشية سقوط الطفل، ولكنها أصرت على توصيله بالبلكونة، في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

واعترفت السيدة “هند .ر”، بعدما جرى القبض عليها، اليوم، بتعريض حياة طفلها للخطر، وإجباره على الخروج من شرفة المنزل المرتفعة، وإمكانية تعريضه لخطر السقوط المفضي للموت، وذلك بسبب نسيانه مفاتيح المنزل.