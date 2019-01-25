بالفيدو.. مصرية تخاطر بحياة طفلها بإجباره على القفز من نافذة المنزل

أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخطا كبيرا على أم مصرية خاطرت بحياة طفلها بعد نسيانها مفتاح المنزل.

حيث ظهر في المقطع الذي التقطه أحد الجيران طفلا يتدلى بشكل خطير من نافذة منزل مجاور باتجاه شرفة البيت على ارتفاع طابقين، بينما كانت الأم تدفعه دون رحمة ليصل إلى الشرفة وفتح الباب بعد نسيانها للمفتاح عند خروجها من البيت، وبدت غير آبهة بصراخه وخوفه الشديدين.

وقد طالب الكثير ممن شاهدوا الفيديو معاقبة الأم قضائيا، وسحب حق تربية ولدها منها، خاصة وأنها تجردت من كل صفات الأمومة وهي توصل ابنها لحافة الموت.