لبنانية وسورية..السيسي يوافق على زواج وزيرين بقرار جمهوري

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على زواج وزيرين مفوضين بالتمثيل التجاري للبلاد، من امرأتين أجنبيتين.

ووافق السيسي على زواج ممدوح محمد محمود سالمان، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من الآنسة رزان رضوان الجابي، المتمتعة بجنسية الجمهورية اللبنانية، إذ حمل القرار رقم 12 لسنة 2019.

كما وافق الرئيس بالإذن لطارق أحمد فؤاد محمد رسلان، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج من الآنسة شيرين تميم عبداللطيف هلال، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية، إذ حمل القرار رقم 13 لسنة 2019.

ويذكر أن قانون العمل بجهاز التمثيل التجاري يحظر على العاملين به الزواج من أجنبية دون موافقة رئيس الجمهورية.