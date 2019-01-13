السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب جلسة مباحثات ثنائية وموسعة عقب وصول السيسي إلى عمان، في زيارة غير محددة المدة.

وشهدت المباحثات “تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن”، وفق المصدر ذاته.

وأكد السيسي والملك عبدالله “أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بهدف التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

وأرجع الجانبان أهمية تلك الخطوة إلى “صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة”.

كما تباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا واليمن.

وأكدا “ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة”.

ووفق البيان، “اتفق الزعيمان على الاستمرار بالتنسيق المكثف بين الدولتين على كافة المستويات؛ من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية”.