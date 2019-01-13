مصر تعتزم إصدار سندات بـ”الين” اليابانى بملياري دولار هذا الأسبوع

قال مصدران حكوميّان مطَّلعان، اليوم الأحد، إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع.

وكانت مصر جمعت في نيسان/ أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عامًا عند 4.75 و5.625% على الترتيب.

وأضاف أحد المصدرين، أن “أحمد كجوك نائب الوزير سافر لليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها إلى سنغافورة في جولة ترويجية، ومعه مدير بنك جيه.بي مورغان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع”.

وأوضح أنه “سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح”.

واقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.

وقال المصدر الثاني لـ “رويترز”، إن “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين اليابانى بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع.. قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”.

وسندات ساموراي، هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين المقبلين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.