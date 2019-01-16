في واقعة نادرة.. وزير إسرائيلي يزور مسجد “محمد علي” بمصر

أعلنت السفارة الإسرائيلية في مصر، الأربعاء، عن زيارة نادرة لوزير إسرائيلي إلى أحد أكبر المساجد الأثرية بالقاهرة.

ونشرت السفارة، في حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في زيارة لمنطقة القلعة السياحية ومسجد “محمد علي” الشهير وسط القاهرة.

وقالت السفارة إن وزير الطاقة الإسرائيلي خلال حضور منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة سمحت له الفرصة بزيارة بعض المعالم السياحية في القاهرة.

والإثنين، أعلنت وزارة البترول المصرية عن اتفاق لبلدان عدة على البحر الأبيض المتوسط بينها إسرائيل، لإنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)” بهدف تأسيس منظمة دولية “تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية”.

وعقب الاجتماع، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس: “يسعدني أن أمثل إسرائيل وحكومتها هنا في القاهرة، هذه زيارة رسمية أولى وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي منذ قيام الثورة في 2011”.