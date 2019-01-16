مصر.. الإعدام لمغتصب “طفل البامبرز” والمشدد 15 عامًا لشريكه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم محمود السيد أبوزيد، بتهمة اغتصاب الطفل حمزة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “طفل البامبرز“.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا بحق المتهم الثاني في القضية، عرفة عادل فتحي (16 عامًا).

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية أمرت بإحالة كل من عرفة عادل فتحي (طالب) ومحمود السيد أبوزيد (طالب)، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما بخطف واغتصاب طفل المطرية، وقتله بإلقائه من الدور الرابع.

يذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى في مصر، حيث سبق وأن أصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، حكمًا نهائيًا بإعدام متهم باغتصاب طفلة لم تُكمل عامها الثاني.