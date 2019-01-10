برلماني مصري: القاهرة تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في استهلاك “الحشيش”

حذر نائب في البرلمان المصري من حالة “الرواج الكبير” لتعاطي مخدر الحشيش بين المصريين، مشيرًا إلى أن القاهرة تحتل المركز الخامس عالميًا في استهلاك هذا المخدر.

وقال النائب ممتاز الدسوقي، في تصريح تلفزيوني لقناة “ten” المصرية، إن “عدد المتعاطين لهذا المخدر في مصر وصل للملايين بحسب إحصائية رسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان”.

وأضاف أن مصر “تعتبر من أكثر الدول العربية والأفريقية استهلاكًا للحشيش، ومدينة القاهرة تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في استهلاك الحشيش وفقًا لمؤشر الأعشاب weed index 2018 الصادر عن وكالة إي بي سي دي الألمانية للخدمات الإعلامية”.

وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، للتصدي لهذه الظاهرة، معبرًا عن استيائه لوصول مصر لهذه الإحصائية الرسمية “المخيفة والمفزعة” بحسب قوله.