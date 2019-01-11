“قضاة مصر”: “الجزيرة” تواصل الفتنة.. وهذه حقيقة مطالبنا المادية

شنَّ نادي قضاة مصر، اليوم الجمعة، هجومًا عنيفًا على فضائية الجزيرة القطرية، متهمين إياها بنشر أخبار مغلوطة، واستهداف سلطات الدولة وزعزعة الاستقرار، بعد أن تحدثت الجزيرة خلال لقاء تلفزيوني عن مطالبة القضاة بمميزات مادية، ورفع رواتبهم بسبب غلاء الأسعار.

ونفى نادي القضاة، برئاسة محمد عبد المحسن، في بيان رسمي، اليوم، صدور أي تصريحات عن رئيس النادي لأي وسيلة من وسائل الإعلام تتعلق بالأمور المالية للقضاة، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة.

واعتبر البيان ما تم تداوله بهذا الخصوص “تسريبًا بتحريف لأمور داخل القضاء، وشأن من شؤونه، مقصودًا من البعض لإثارة الفتنة ضد قضاة مصر من أبناء الشعب المصري الأصيل”.

وأضاف البيان:”الهجمة الشرسة التي انتهجتها قناة الجزيرة ومثيلاتها، والتي دأبت على نشر أخبار مغلوطة ما هي إلا استمرار لدعواتها الخبيثة لاستهداف سلطات الدولة وركائزها الأساسية”.

متابعًا:”لذا كان لزامًا علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة، وعدم صحتها، وأن القضاة مؤتمنون، وأمانتهم رسالة لن يجزيهم عن حسن أدائها إلا الحق العزيز”.

واستكمل البيان:”وإذ يطالب نادي قضاة مصر في هذا الصدد وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والتي نكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام، ودعم استقلال الوطن، ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسون محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة وبقول في غير موضعه، يراد به خلخلة التماسك بين أفراد الشعب المصري العظيم”.

يذكر أن فضائية الجزيرة استضافت بعض الشخصيات للحديث عن مطالبة القضاة بمميزات مادية، بسبب غلاء الأسعار، بشكل يثير حفيظة المواطنين البسطاء، الذين يعانون من غلاء الأسعار، وتأثير قرارات الإصلاح الاقتصادي على الحياة اليومية.