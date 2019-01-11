الضرب حتى الموت لمصرية اعترفت لزوجها بالحمل سفاحًا‎

في مصر؛ أقدم صاحب محل قطع غيار سيارات على قتل زوجته بعد الاعتداء عليها بالضرب، ثم خنقها حتى تأكد من وفاتها، وذلك عقب اعترافها له بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين شخص آخر، ومعاشرته جنسيًا أكثر من مرة.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ إلى قسم شرطة قليوب يفيد بقتل ربة منزل “19عامًا” على يد زوجها، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبيّن من التحريات الأولية وسماع أقوال الزوج “33عامًا” بعد القبض عليه، أنه واصل الاعتداء على زوجته بالضرب المبرح ثم قام بخنقها، بعد اعترافها له بوجود علاقة جنسية مع رجل آخر.

وأفاد الزوج أن المجني عليها اعترفت له بحملها في الشهر الثالث من عشيقها، الأمر الذي انتهى بجريمة القتل.

وأحالت النيابة العامة جثة المجني عليها للطب الشرعي، وتوقيع الكشف الطبي، وبيان سبب الوفاة، فيما قررت حبس الزوج المتهم على ذمة التحقيقات.