رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا أثناء احتفالها برأس السنة (صور)

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بإطلالة جريئة مجددًا أثناء احتفالها بقدوم العام الجديد في يوم رأس السنة بلبنان.

ونشرت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان المصري مصطفى فهمي، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورًا لها رفقة زوجها ورانيا وعدد من الأصدقاء والفنانين، خلال احتفالهم برأس السنة الميلادية، في العاصمة اللبنانية بيروت.

واعتمدت رانيا إطلالة أكثر جرأة من المرات السابقة، حيث ارتدت فستانًا أسود مفتوحًا من منطقة الصدر وقصيرًا للغاية، يكشف عن معظم مفاتن جسدها بطريقة مثيرة للجدل.

ويعد هذا الظهور الثالث المثير للجدل، لرانيا يوسف في أقل من شهرين، حيث بدأت بفستان أشبه بـ”المايوه”، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ثم كررت الأمر بإطلالة مثيرة في حفل توزيع جوائز “دير جيست” مرتدية فستان مفتوح من الجانب أسفله “هوت شورت” يكشف عن ساقيها بالكامل.

وكالعادة، استغل النشطاء تداول الصور لتبدأ موجة السخرية والهجوم ضد الفنانة المصرية التي يبدو أنها لا تتأثر بتعليقاتهم بل يزيدها الأمر عندًا وجرأة.

فكتب أحد النشطاء تعليقًا على الصور قائلًا: “مظلومة دايمًا رانيا يوسف مع الفساتين وبتاخد كل مقلب ومقلب ياولداه.. المرة دى بطانة الفستان اترفعت من تحت ونزلت من فوق وهي بتحتفل براس السنة”.

وسخر آخر في تعليقه قائلًا: “يعنى في مصر تعرت من تحت وفي لبنان من فوق”، في حين تساءل ناشط آخر: “إنتي عايزة إيه بالظبط؟”.

يذكر أن إطلالة رانيا يوسف في حفل ختام المهرجان تسببت في تقديم بلاغات ضدها من قبل بعض المحامين، إلا أنهم تنازلوا عنها، بعد اعتذارها للشعب المصري وتبرير موقفها بأن بطانة الفستان قد رُفعت دون تعمد منها.