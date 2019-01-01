جمهور هيفاء وهبي يسخر من تقليدها فستان رانيا يوسف “الفاضح”

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًّا في تونس، مساء الاثنين، أشعلت من خلاله الأجواء، فيما كانت إطلالتها محل جدل كبير وسخرية من الجمهور.

ونشرت وهبي صورًا لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” من حفل أمس، كاشفة عن إطلالتها التي ظهرت بها، إذ ارتدت فستانًا أبيض به فتحة جانبية واسعة، ومن الأسفل سروال قصير “هوت شورت” يكشف عن ساقيها.

ومن المثير للجدل، أن فستان هيفاء وهبي يحمل نفس تصميم فستان رانيا يوسف المثير للجدل أيضًا، في حفل توزيع جوائز “دير جيست” مع اختلاف الألوان فقط.

وكان فستان رانيا الأصفر، أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه البعض بالفاضح.

من جانبهم، سخر متابعو هيفاء وهبي من ظهورها بنفس التصميم المثير للجدل، وجاءت التعليقات على النحو التالي:”نفس فستان رانيا تقليد في تقليد”، و “نفس فستان رانيا يوسف”.

وسخر آخرون: “نفس فستان أم بطانة”، و “خلي بالك من البطانة والنبي”.

يذكر أن هيفاء وهبي تعرضت، خلال الفترة الماضية لانتقادات حادة، إثر تداول صورة مسربة لها وهي ترتدي فستانًا شفافًا يكشف عن جسدها بشكل فاضح، إلا أنها أصدرت بيانًا أكدت فيه أن الصورة تم تعديلها بـ “الفوتوشوب”، بهدف الهجوم عليها وتحشيد مواقع التواصل الاجتماعي ضدها.