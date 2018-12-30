بينها “ملابس محتشمة”.. تعليمات جديدة من الكنيسة المصرية لرعاياها بعد تهديد داعش

أصدرت الكنيسة المصرية، تعليمات جديدة لتنظيم احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد، من خلال إلزام المحتفلين ببعض الشروط الخاصة بالملابس ومواعيد الدخول.

وتزامنت التعليمات الجديدة مع قيام تنظيم داعش ببث تسجيل مرئي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، توعد فيه أقباط مصر بمزيد من العمليات الدامية خلال أعياد الميلاد المزمع أن تبدأ في الـ7 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وشملت التعليمات بحسب مصادر في الكنيسة المصرية تحدثت لـ”إرم نيوز”، أن “تلتزم الفتيات والسيدات بملابس محتشمة خلال قدومهن إلى الكنائس، وكذلك تسجيل مواعيد الزيارات المسبقة في جداول المعايدات لدى الكنائس، قبل احتفالات أعياد الميلاد؛ من أجل منع دخول أي عناصر مجهولة، بالإضافة إلى تجنب الاحتكاك بأفراد الأمن والالتزام بتعليماتهم وإظهار الهوية عند الدخول”.

وتضمنت التعليمات “منع حمل الحقائب الكبيرة المثيرة للشبهات خلال دخول الكنائس، مع الالتزام ببعض المواعيد التي ستحددها كل كنيسة للدخول والخروج، وقد حرصت الكنيسة على تقديم دورات سلامة للأقباط لمساعدة الجهات الأمنية”.

وقال الخبير الأمني، العميد خالد عكاشة، إن “الجهات الأمنية فتحت منذ أسابيع عمليات التنسيق مع الكنائس لضمان السلامة والتأمين”، مشيرًا إلى أنه “جرى تزويد الكنائس بأبواب إلكترونية وأجهزة حديثة لكشف المتفجرات، إلى جانب كاميرات المراقبة على أسوار ومحيط ومداخل الكنائس”.

وأضاف عكاشة في تصريحات لـ”إرم نيوز”، بأن تنظيم داعش دأب على تهديد الأقباط من خلال البيانات التي تسبق أعياد الميلاد في كل عام، لافتًا إلى أن “الأجهزة الأمنية في مصر نجحت بصورة كبيرة في الحد من العمليات الإرهابية خلال الشهور الأخيرة”.

وتأتي تلك التهديدات والتعليمات تزامنًا مع تصريحات وزير شؤون مجلس النواب في مصر، المستشار عمر مروان، التي أكد فيها أن “الحكومة قننت أوضاع نحو 500 كنيسة حتى الآن، في وقت تتم فيه دراسة حالات المزيد من دور العبادة المسيحية”.

وأضاف مروان، أن “تقنين أوضاع الكنائس يعد إنجازًا اجتماعيًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من الإصلاحات ليس على المستوى الاقتصادي فقط، ولكن على المستويين السياسي والاجتماعي أيضًا.

وهدد تنظيم داعش في الفيديو الذي حمل عنوان “نصارى مصر دم مهدور” وبثته “صرح الخلافة”، وهي إحدى الأذرع الإعلامية للتنظيم، البابا تواضرس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة المرقوسية بالقتل، وتوعده بأنه لن ينجو خلال الاحتفالات.

واعتبر الفيديو، الذي وصلت مدته حوالي 14 دقيقة، أن “الصراع بين المسلمين والمسحيين لن ينتهي، وأن التنظيم سينتقم من مسيحيي مصر خلال أعياد الميلاد”.

وعرض التنظيم بعض المقاطع المرئية لبعض الأساقفة والقساوسة يعلنون فيه تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمهم لثورة 30 يونيو، فضلًا عن مساندتهم للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، معتبرًا أن “هذا الأمر يعد إعلان حرب ضد التنظيم”.