مصادر: بشار الأسد يخول العراق قصف مواقع داعش في سوريا

كشفت مصادر حكومية عراقية اليوم الأحد، عن أن الرئيس السوري بشار الأسد خول العراق قصف مواقع “داعش” في سوريا دون الرجوع إلى السلطات السورية، وفق ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

وقالت المصادر إن “الطيران العراقي صار بإمكانه الدخول للأراضي السورية وقصف مواقع داعش، دون انتظار موافقة الحكومة السورية، التي أعطت الضوء الأخضر، ولكن يتعين إبلاغ الجانب السوري فقط”.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة، بعد يوم واحد من تسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أوصلها رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.

يذكر أن الطائرات العراقية نفذت أكثر من مرة، ضربات استهدفت مقرات تابعة لتنظيم داعش داخل سوريا، وأسفرت عن مقتل قادة بارزين في التنظيم، وفق بيانات رسمية عراقية.

ودائمًا ما تعلن الحكومة العراقية أن تلك الضربات تأتي بالتنسيق مع نظام بشار الأسد في سوريا.