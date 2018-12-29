العراق ينفي دخول 150 سيارة تابعة لداعش من سوريا

نفت اللجنة الأمنية في محافظة نينوى، شمال العراق، اليوم السبت، دخول 150 سيارة تابعة لتنظيم داعش، إلى الموصل.

وقال محمد إبراهيم، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن “الأنباء التي تشير إلى دخول أكثر من 150 سيارة تابعة لداعش من سوريا إلى مناطق محافظة نينوى غير صحيحة”.

وأضاف أن “القوات الأمنية من الجيش منتشرة بصورة مكثفة في منطقة الجزيرة وصولًا إلى الحدود السورية”، ونطمئن المواطنين أنه “لا توجد أية مخاطر على الوضع الأمني العام في محافظة نينوى”.

وأوضح إبراهيم أن جهات إعلامية وسياسية، “بدأت تروج أن وضع نينوى خطر، وربطته بالأحداث الجارية في سوريا وتأثير الانسحاب الأمريكي”، مؤكدًا أن “الجهد الاستخباري مستمر ويتابع أي تحركات مشبوهة، كما أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال الخلايا النائمة التي تتمركز داخل المدن”.

وأعلن العراق، أواخر شهر آب/أغسطس 2017، تحرير محافظة نينوى بالكامل من سيطرة التنظيم المتشدد.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت القوات الأمنية اعتقال العشرات من تنظيم داعش في مدينة الموصل، حيث تقول بيانات الوزارات المعنية، إن خلايا التنظيم ما زالت فاعلة في المدينة.