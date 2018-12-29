محكمة مصرية تُجدد حبس “نجل البلتاجي” 45 يومًا بتهم متعلقة بالإرهاب

جددت المحكمة المصرية، اليوم السبت، حبس أنس محمد البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي والذي يحاكم على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب وتهديد الأمن القومي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه.

وقررت الدائرة “28 إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس أنس البلتاجي، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، ومحاولة منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.

كما جددت المحكمة أيضًا حبس معاذ شقيق معتز مطر الهارب، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في نفس القضية التي تحمل رقم 640 لسنة 2018.

وفي أواخر عام 2013، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على أنس محمد البلتاجي، وهو طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وبصحبته اثنان آخران، داخل شقة في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة.

وبحسب الأجهزة الأمنية آنذاك، فإن عملية الضبط تمت بعد أن وردت معلومات إلى مباحث القاهرة وقطاع الأمن الوطني عن اختباء نجل “البلتاجي” واثنين من أصدقائه في شقة بمدينة نصر، وتم ضبطهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة، لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف في جامعتي القاهرة وعين شمس.