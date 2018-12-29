غداة الهجوم على سيّاح.. السلطات المصرية تعلن مقتل 40 “إرهابيًا”

أعلنت وزارة الداخلية في مصر اليوم السبت، مقتل 40 عنصرًا ينتمون لجماعات إرهابية، في عملية واسعة نفذتها القوات الأمنية في مدن: العريش، و6 أكتوبر، والجيزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن قوات الأمن تمكنت “من رصد وتفكيك بؤر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية، ورجال القوات المسلحة”، حيث تمت مداهمة تلك البؤر والاشتباك مع عناصرها، مما أسفر عنه مقتل 40 عنصرًا إرهابيًا.

وبحسب الوزارة، فإن 14 مسلحًا قُتلوا خلال الاشتباكات في “مساكن أبوالوفا” في مدينة 6 أكتوبر، فيما قُتل 16 بمساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات في محافظة بالجيزة، و10 في منطقة مساكن “ابنِ بيتك” في مدينة العريش محافظة شمال سيناء.

وأكدت القوات الأمنية المشاركة في العملية العثور على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة، وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات بحوزة المسلحين، حيث تمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ويأتي ذلك غداة وقوع حادثة انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية على بعد أقل من أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

وقالت السلطات المصرية إن ثلاثة سيَّاح من فيتنام، ومرشدًا سياحيًا مصريًا، قُتلوا وأُصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين أمس الجمعة عندما انفجرت العبوة بدائية الصنع.