وزير الخارجية المصري من الخرطوم: القاهرة مع استقرار السودان

أعلن وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الخميس، أنه نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره السوداني عمر البشير، تؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات عبر العمل المشترك، وتعتبر أن “استقرار السودان، يصب بشكل مباشر في استقرار مصر”.

جاء ذلك في تصريحات للوزير المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني الدريري محمد أحمد، في ختام اجتماع اللجنة الرباعية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم.

كما جاءت تصريحات شكري إثر مباحثات عقدها ورئيس المخابرات العامة في بلاده عباس كامل مع مسؤولين سودانيين، في مقدمتهم البشير، بالتزامن مع احتجاجات شعبية؛ على الغلاء وتردي المعيشة، تتواصل في السودان، لليوم التاسع على التوالي.

وقال شكري إنه “نقل رسالة إلى البشير من السيسي، تؤكد على أهمية دعم العلاقات واستمرار التواصل وتحقيق الاستقرار في البلدين، ومواجهة التحديات خلال العمل المشترك، وتفعيل كافة أطر التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي”.

وأضاف: “هذا شيء أساسي؛ لأننا نشعر بأن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر، واستقرار مصر أيضًا يصب بشكل مباشر في استقرار السودان”.

وتابع: “هذا التلاحم بين الشعبين وبين القيادتين والبلدين، أمر ضروري وحيوي لمواجهة التحديات، وتحقيق المصلحة المشتركة، ورفع مستوى معيشة وتطلعات الشعبين”.