المسؤول السوري الأمني البارز علي مملوك يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

كشفت القاهرة، الأحد، عن لقاء غير معلن جمع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، واللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني بالنظام السوري.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، التقى كامل بالمملوك، أمس السبت، خلال زيارة أجراها الأخير إلى مصر.

وأضافت الوكالة أن الجانبين “بحثا القضايا الأمنية والسياسية ومكافحة الإرهاب”، دون الكشف عما إذا كان المملوك، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين الأمنيين بالنظام السوري، غادر القاهرة أم لا.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، إجراء الزيارة، مشيرة إلى أنها “جرت بدعوة من رئيس المخابرات المصرية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها المملوك، العاصمة المصرية، حيث سبق أن زارها العام 2016.

وتأتي زيارة المملوك بعد أيام من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا، ومقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور سوريا، منذ احتجاجات 2011.