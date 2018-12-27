“نحمده”.. مصرية فاجأها السيسي في الشارع فتغيّرت حياتها (فيديو إرم)

جلست على عجلة القيادة لتبدأ يومًا جديدًا من العمل سائقة سيارة ميكروباص، لكنّ القدر وضع أمامها ذات يوم مفاجأة غيّرت مسار حياتها بشكل كامل، حين التقت مصادفة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصرية “نحمده”، التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، هي سائقة ميكروباص التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي مصادفة، وحقق لها حلمها بامتلاك ميكروباص بدلًا من عملها كسائقة على سيارة لا تملكها.

وتحدثت نحمده في لقاء مع “إرم نيوز” عن كواليس اللقاء، الذي جمعها بالسيسي والأمنية التي طلبتها وتحققت في اليوم نفسه، حين طلبت سيارة جديدة تسدد ثمنها بالتقسيط، فتلقت اتصالًا هاتفيًّا من أحد الأجهزة الأمنية للحضور إلى الحرس الجمهوري لتسلم سيارتها التي اشتراها السيسي من ماله الخاص، وفق قولها.

المصرية المعيلة قالت إنّها واجهت الحياة بجرأة عندما انفصلت عن زوجها وتحملت عبء تربية أولادها فعملت سائقة على إحدى سيارات الأجرة، دون أن تنتظر إعانات أو ضمانات اجتماعية من الدولة.

والمرأة المعيلة هي المطلقة والأرملة والملزمة بإعالة أسرتها، إذ تشير التقارير إلى أن 40% من الأسر المصرية تعيلها نساء، إذ أرجع خبراء ارتفاع تلك النسبة إلى شيوع الطلاق وتدني الحالة الاقتصادية للأسر.