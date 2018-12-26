مصر.. تأجيل محاكمة مرسي في “اقتحام الحدود”

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل، من أجل سماع أقوال اللواء عادل عزب المسؤول عن ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قد حضر إلى محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، للإدلاء بشهادته في القضية.

وتُعد تلك المرة الأولى التي يتقابل فيها رئيسان مصريان سابقان وجهًا لوجه داخل المحكمة، التي شهد محيطها تكثيفات أمنية مُشددة.