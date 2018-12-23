مصر.. تجديد حبس وزير العدل الأسبق أحمد سليمان

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، يوم الأحد، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يومًا احتياطيًا؛ على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”.

ونسبت النيابة للمتهم، ” ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها “.

كما أسندت إلى المتهم، “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”.