الداخلية المصرية تعلن مقتل 8 من عناصر حركة “حسم”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، مقتل 8 عناصر من حركة “حسم”، التابعة لجماعة الإخوان، والقبض على 4 آخرين كانوا مكلفين بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بالتوازي مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد.

وأفاد بيان عن الوزارة، بأنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني “الجهاز الأمني المعني بجمع المعلومات”، بتلقي مجموعة من عناصر حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بحسب تصنيف الحكومة المصرية، “تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف الهامة بالتزامن مع احتفال الأقباط بأعياد الميلاد”.

وأضاف البيان، أنه “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات، ورصد مكان تواجد أحد هؤلاء العناصر بنطاق منطقة المنيب بالجيزة (جنوب مصر)، أثناء توجهه لاستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت الهامة مستقلًا دراجة بخارية”.

وتابع: “أكدت المعلومات اتخاذ مجموعة أخرى من تلك العناصر لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائهم، وبمداهمتها تم ضبط 4 عناصر”.

وعثرت قوات الأمن داخل الوكر على أسلحة آلية وعبوات ناسفة محلية الصنع وعدد طائرات ريموت كنترول صغيرة الحجم وطائرات تشبه الدرون “طائرات التصوير عن بعد”.

وأكدت التحريات تورط العناصر في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، فضلًا عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية الشديدة من قياداتهم عبر وسائل وتطبيقات تقنية لاستهداف مجموعة من المنشآت الهامة والشخصيات الأمنية والعامة.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من رصد باقي العناصر الفارين باتجاه طريق الجيزة/ الواحات، فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، إذ تم تبادل إطلاق النار معهم حال محاولة استيقافهم، ما أسفر عن مصرع 8، جارٍ تحديدهم، والعثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وأسلحة من نوع آخر، كما عُثر بحقيبتي السيارتين على كميات من الدوائر الكهربائية ومواد وأدوات تصنيع عبوات ناسفة.