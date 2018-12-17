على خلفية قضية “ريجيني”.. مصر تكشف حقيقة سحب سفيرها من إيطاليا

علقت وزارة الخارجية المصرية، يوم الإثنين، على الأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن اتخاذ مصر قرارًا بسحب سفيرها لدى إيطاليا، نافية صحة هذا الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن “ما نشر حول توجه مصر نحو سحب سفيرها في روما هي أخبار عارية تمامًا من الصحة”، مؤكدًا أن السفير المصري في روما “مستمر في القيام بمهام منصبه”.

وكانت أنباء قد جرى تداولها، الإثنين، في مصر على نطاق واسع، تحدثت عن توجه مصر لسحب سفيرها في روما؛ على خلفية التصعيد الإيطالي الأخير؛ بسبب قضية الطالب جوليو ريجيني.

وكان رئيس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، أعلن مؤخرًا تعليق كل أشكال العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري، إلى حين التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات الخاصة بمقتل الباحث الإيطالي في مصر أوائل العام 2016.

وقُتل جوليو ريجيني (28 عامًا) الطالب بالدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، مطلع العام 2016، قبل أن تكشف التحقيقات عن تورط الأجهزة الأمنية بقتله.

وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2017، بعد قرابة عام ونصف العام من استدعائه؛ على خلفية الأزمة.