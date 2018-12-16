بالفيديو.. السيسي يحرج محافظ القاهرة للمرة الثانية

أحرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، خلال مواجهة مباشرة أمام الكاميرات، فشل خلالها المحافظ بالإجابة على أسئلة وجّهها له السيسي.

ووجّه السيسي للواء عبدالعال ثلاثة أسئلة على هامش حفل افتتاح مشروعات خدمية في القاهرة ، تمثلت في “ما حجم الأموال المتوافرة في صندوق العشوائيات بالمحافظة؟ كم دخل محافظة القاهرة ماليًّا؟ ما عدد مشروعات الكباري التي تم تنفيذها خلال الـ4 سنوات الماضية؟”، لكن المحافظ لم يستطع الإجابة؛ وأصيب بالإرباك، ما دفع الرئيس المصري لتدارك الموقف بالقول ” لا أقصد أجرحك.. ولكن عندما تجلس مع المواطنين عليك معرفة كل شيء كي تتمكن من الحديث معهم”.

وأضاف السيسي أنه يعلم دخل كل مصر، موضحًا للمحافظ أنه “إذا لم تعرف كل جنيه بمحافظتك مش حتعرف تنظمه”.

وكان اللواء عبدالعال تعرض قبل نحو 3 شهور لموقف محرج آخر، عندما سأله الرئيس عن سبب أعطال أعمدة الإنارة في الطريق المؤدي لمطار القاهرة؛ رغم تنبيهه له قبل فترة، إذ أجاب المحافظ أن توجيهات الرئيس تم تنفيذها، ليقاطعه الرئيس بحدة قائلًا أنه سلك الطريق وما زالت الأعطال كما هي.

وتولى اللواء عبد العال منصبه كمحافظ للقاهرة في آب/أغسطس الماضي، قادمًا من منصبه السابق كمدير لأمن القاهرة.