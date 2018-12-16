صنع الله محذراً السراج: إذا دفعتم أموالاً لمغلقي “الشرارة” لن أرفع القوة القاهرة عنه

دخلت مشكلة استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا مرحلة كسر العظم بين رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، ونواب وأهالي الجنوب الليبي.

وحذر صنع الله رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج “من إن أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي سيشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي”.

وأضاف صنع الله في خطاب وجهه إلى السراج وكشف النقاب عنه ليل السبت أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تستأنف عمليات الإنتاج ولن ترفع حالة القوة القاهرة على صادرات النفط الخام في الزاوية إذا ما تم دفع فدية من قبل وزارة المالية للمليشيا المسيطرة على الحقل.

وشدد صنع الله، في خطاب آخر وجهه إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام على “منع تسليم أي فدية مع إرسال نسخ إلى كلّ من ديوان المحاسبة ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية”.

وصرّح صنع الله، قائلا ”إنّ تقديم أية دفعات مالية لمرتكبي هذه الممارسات غير القانونية سيتسبب في مزيد من المشاكل وسيشجّع على عمليات إغلاق أخرى مما سيشكل خطرا على حياة عمّال القطاع ويزيد من العنف ويخلق حالة من الشك في أوساط الشعب لقد خرقت المليشيا المسيطرة على الحقل القانون وهدّدت موظفي المؤسسة بالعنف وقامت بمنعنا من إنتاج وتصدير النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل”.

وحث صنع الله الدولة أن تتجنّب الوقوع في نفس الخطأ الذي حدث مع المجرم الجضران الذي كان قد تلقّى مبالغ كبيرة كفدية، إلا أنّه قد تسبب في تكبّد الدولة خسائر كبيرة في الإيرادات تقدّر بعشرات المليارات.

وأضاف صنع الله:”أنّ دفع أي مبالغ مالية لهذه المليشيا لن يساهم بأي شكل من الأشكال بحلّ المشاكل التي يعاني منها الجنوب حيث يتطلب ذلك وضع خطة عمل سريعة تعالج المشاكل الحقيقة وأوجه الحرمان الاقتصادي في الجنوب وفق تقييم دقيق لاحتياجات هذه المجتمعات وليس كردّة فعل على التهديد أو الابتزاز”.