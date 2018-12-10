الجيش المصري يحظر استيراد وتصنيع الأقمشة والملابس العسكرية 

حظر الجيش المصري، اليوم الإثنين، استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهة بالملابس العسكرية، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن “عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية تكثف إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة؛ لمنع دخول أي ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى البلاد”.

وقال البيان: “تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمستخدمة من القوات المسلحة والشرطة المصرية؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري”.

وأوضح أن هذه الخطوة أيضًا لـ”منع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين”.

ودعا الجيش المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الإطار، وتوعد المخالفين بمواجهة “المساءلة القانونية”.

ومؤخرًا أعلنت السلطات المصرية، ضبط كميات من الملابس العسكرية في مخابئ لعناصر مسلحة، سبق وأن نفذت هجمات ضد مقار للجيش أو الشرطة، لاسيما في سيناء. كما ظهر المسلحون في عدة مواد متلفزة وهم يرتدون ملابس عسكرية مصرية أثناء تنفيذ الهجمات.