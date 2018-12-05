السجن المؤبد لمرشد الإخوان ونائبه بـ”أحداث مكتب الإرشاد” في مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد لكل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.

كما قضت المحكمة أيضًا، بسجن كل من رشاد البيومي وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمود أحمد أبوزيد، بالمؤبد، في الوقت الذي برأت فيه 6 آخرين في القضية ذاتها.

وقررت المحكمة، براءة سعد الكتاتني وأيمن هدهد وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى حسام الشحات، من تهم “القتل والشروع فيه، وحيازة وإحراز المفرقعات”.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم “الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة”.

إلى ذلك، قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية، لمرشد الإخوان الأسبق محمد مهدي عاكف، بسبب وفاته.

وكانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.