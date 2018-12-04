مصر.. مصرع شخص وغلق ميناءين جرّاء سوء الأحوال الجوية

تسببت موجة من الطقس السيئ بمصر، الثلاثاء، في غلق ميناءين شمال البلاد ومصرع شخص، وسط تحذيرات من تدهورها على مدار اليومين القادمين.

وحذرت الهيئة، فى بيان، من نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الهيئة، إن موجة الطقس السيئ التي تستمر حتى الجمعة، ستؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة، وتدهور الرؤية الأفقية.

بدوره، قال رضا الغندور، المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية (شمال)، في بيان، إن إدارة حركة السفن قررت غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وفي السياق ذاته، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بعد سقوط لافتة إعلانات عليهما بمنطقة الرمل في الإسكندرية، بسبب الرياح وسوء حالة الجو، وفق إعلام محلي.

وشهدت بعض بلدان المنطقة العربية خاصةً الكويت والسعودية والأردن سيولًا جارفة على مدار الأيام الماضية أسفرت عن سقوط ضحايا.