مصر.. إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي وطاقم برنامجها

قررت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل الإعلامية المصرية منى عراقي، وفريق برنامجها بضمان محل إقامتهم بعدما وجهت إليهم اتهامات بخطف أطفال بغرض اختلاق وقائع لعرضها في برنامجها “المهمة” الذي يذاع على قناة “النهار”.

وكانت سيدة مصرية تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الإزبكية تتهم فيه الإعلامية وفريق عملها بإغرائها بالمال نظير خطف أحد الأطفال وتسليمه إليها.

وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على منى عراقي و3 من فريق برنامجها، وجرى التحقيق معهم أمام نيابة الأزبكية، قبل أن يتم احتجازهم لاستكمال الإجراءات القانونية في التهم المنسوبة إليهم.

لكن العراقي قدمت للنيابة العامة ما يثبت براءتها ويدين السيدة مقدمة البلاغ، وأن فريق البرنامج تمادى مع السيدة وتسجيل تفاصيل الواقعة بغرض إذاعتها على الهواء وفضح مافيا خطف الأطفال.

وعقب سماع النيابة لأدلة عراقي قررت إخلاء سبيلها هي وفريق التصوير والأمر بالقبض على السيدة بتهمة خطف الأطفال.

وكان أحمد حمزة محامي الإعلامية قال لـ”إرم نيوز” إن موكلته وفريق العمل جرى القبض عليهم خلال تصوير إحدى الحلقات التليفزيونية، لافتًا إلى أنّ الاتهامات الموجهة إليهم “غير صحيحة” وتهدف للتشهير بالإعلامية التي تعمل على كشف “مافيا خطف الأطفال”، على حد قوله.

وواقعة منى عراقي ليست الأولى في هذا الشأن، حيث جرى اتهام الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”خطف الأطفال”، والتي وُجهت إليها تهم بـ”التحريض على الخطف، والإتجار بالبشر، وإذاعة ما يُكدِّر السلم والأمن في المجتمع”.

ظاهرة خطف الأطفال باتت منتشرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وطالت آلاف الأطفال، ومن أهم الدوافع ورائها هو الإتجار بالأعضاء البشرية، حيث تشير النتائج الصادرة عن خط نجدة الطفل في 2015 إلى أن هناك 412 حالة اختطاف سنويًا بمعدل حالتين في اليوم.