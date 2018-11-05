مصر.. فصل 10 موظفين بالتعليم لضلوعهم في هجمات مسلحة ضد أقباط‎

قرّرت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الاثنين، فصل 10 من موظفيها ومعلميها لاتهامهم بالاشتراك في تنفيذ عمليات مسلحة ضد مواطنين مسيحيين وجهات أمنية، في واقعة هي الأولى من نوعها.

وأمرت النيابة الإدارية في محافظة المنيا جنوب البلاد، اليوم بإحالة الموظفين والإداريين العشرة إلى المحاكمة العاجلة، بينهم 6 متورطين في ارتكاب جرائم مسلحة بنطاق محافظة المنيا، والتي شمتلها القضية رقم (1842 / 2013) كلي شمال المنيا.

كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 إداريين آخرين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاشتراك في التدبير لعمليات مسلحة نفذها مسلحون ضد مواطنين مسيحيين في محافظة المنيا.

وكانت النيابة الإدارية بمطاي في محافظة المنيا أثبتت في تحقيقاتها تورط 21 إداريًّا وموظفًا في قطاع التعليم بالعمليات المسلحة التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وكان تنظيم داعش المتشدد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، الجمعة، حافلة للأقباط؛ وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، قرب دير في محافظة المنيا جنوب مصر.