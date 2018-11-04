مقتل 19 عنصرًا يشتبه في شنّهم هجومًا على حافلة أقباط جنوبي مصر

أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة تمكنت من قتل 19 عنصرًا من خلية نفذت هجومًا مسلحًا، أسفر عن مقتل 7 أقباط وإصابة 18 آخرين، في محافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم الجمعة”.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن قوات الأمن “قامت بمداهمة تجمع لعناصر الخلية في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا”، دون ذكر أي جماعة متشددة ينتمي هؤلاء.

وأضاف البيان أن “عملية المداهمة أسفرت عن مصرع 19 من العناصر الإرهابية بعد الاشتباكات، وضبط أسلحة نارية، وكمية من الطلقات، وبعض الأوراق التنظيمية كانت بحوزتهم”.

وكان تنظيم داعش المتشدد أعلن مسؤوليته عن الهجوم، الذي استهدف حافلتين للأقباط، قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترًا إلى الجنوب من القاهرة.