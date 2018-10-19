شاهد.. عمرو دياب ينفعل على جمهوره ويرفض أداءه إحدى أغانيه (فيديو)

انفعل الفنان المصري عمرو دياب، على أحد الحاضرين في الحفل الذي أحياه بجامعة مصر الدولية أمس الخميس، بعد أن ألح عليه في طلب غناء أغنية “قال فاكرينك”، التي اعتاد الهضبة غناءها في معظم حفلاته.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، الذي يظهر فيه دياب وهو يهاجم بشدة استمرار أحد الحاضرين في طلب الأغنية، قائلًا: “والله ما هقولها، إنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها”.

وتابع دياب هجومه: “إنت هتمشيني على مزاجك؟ مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي”.

وأغنية “قال فاكرينك”، هي من كلمات بهاء الدين محمد، وقدمها عمرو دياب خلال حفلاته أكثر من مرة، إلا أن رفضه أداءها أمس، أثار اندهاش الجميع لعدم وجود سبب واضح وراء تصرفه.

وأحيا عمرو دياب حفلاً أمس الخميس على مسرح ضخم تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت في جامعة مصر الدولية، وشارك عدد كبير من رجال الأمن في تأمينه بسبب الإقبال الجماهيري الكثيف.

وكان هضبة قد طرح ألبومه الأخير “كل حياتي”، يوم الجمعة 5 أكتوبر/ تشرين الأول في الأسواق على إسطوانات ضوئية “CD” ، وذلك بعد طرحه كاملًا عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.