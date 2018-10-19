للمرة الأولى.. عمرو دياب يقدم دينا الشربيني لجمهوره ويغني لها “برج الحوت” (فيديو)

فاجأ المطرب المصري الكبير عمرو دياب، جمهوره مساء الخميس، أثناء حفله بمسرح جامعة مصر الدولية، بظهور الفنانة دينا الشربيني معه.

وقدم دياب “الشربيني” إلى الجمهور، قائلاً: “هي ممثلة جامدة أوي بس بتتكسف من المسرح، وعشان هي موجودة بس هغني برج الحوت”.

وأهدى دياب تلك الأغنية لـ”الشربيني” منذ فترة طويلة لمطابقتها لبرج مولدها، والتي يعبر فيها عن حبه لها.

وتفاعل جمهور “الهضبة” على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خطوته، وعلق أحدهم قائلا: “وأخيراً عمرو دياب عبر عن حبه بشكل واضح لدينا الشربيني، مبروك يا دينا والله فرحان ليكي أوي”.

وطرح عمرو دياب مؤخرًا ألبوم “كل حياتي”، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.

وزار عمرو دياب في آذار/ مارس الماضي، موقع تصوير مسلسل “مليكة” للنجمة دينا الشربيني، في خطوة اعتبرها جمهور النجمين مفاجأة تبين اهتمام عمرو دياب بدينا الشربيني.