سما المصري تفاجئ متابعيها بارتداء النقاب (صورة)

فاجأت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري جمهورها، الخميس، بارتدائها النقاب، بعد فترة وجيزة من إعلانها التوبة عن ارتداء “الملابس الجريئة”.

وعلّقت المصري على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قائلة: “شفتوني وأنا متنكرة؟ كنت في مهمة فلازم فيها أتنكر”.

وتابعت في معرض تعليقها ومدحها للصورة: “طب والنبي قمر بالحجاب اللي هو كان في الأول نقاب بس أنا عملته حجاب، ولا مكياج ولا روج ولا حاجة فعلًا خلقة ربنا مفيش أحلى ولا أجمل منها”.

وبعد فترة من مرضها الأخير بجرثومة المعدة، واصلت المصري نشر صور “محتشمة” لها بصفة يومية، بجانب الآيات القرآنية، كما أعلنت عن إمكانية ارتدائها الحجاب في الفترة المقبلة.