سما المصري ترد على المُشكّكين بتوبتها.. ماذا قالت؟

ردّت الفنانة المصرية سما المصري على من وصفتهم بالراغبين في “نهش لحمها”، ممن يشككون في توبتها، عبر رسالة أكدت فيها الاستمرار بالطريق الذي تسلكه.

وقالت، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”: “هفضل ألبس اللي مقتنعة بيه مهما حصل، ومش هرجع للعريان تاني، لأني أخدت قراري بنفسي ومحدش غصبني عليه”.

وأضافت: “يطلعوا بقى أن أختي بترقص بمايوه، وأختي أصلًا محجبة، يطلعوا إشاعات أن أخويا شغال طبال، يطلعوا أن أهلي كلهم عايشين في كباريه، كل دا مش هيهز شعره فيا، بالعكس هيزيدني قوة وتمسك بقراري”.

وتابعت الفنانة المصرية قائلة: “في ناس مش هاين عليهم إني نضفت، عايزيني أفضل على طول في الوحل عشان يشتموني، وينهشوا في لحمي زي ما هم عاوزين”.

واختتمت سما المصري منشورها قائلة: “مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا كان هما معاهم إعلام بينصرهم وبينشرلهم أخبار وحشة عني وعن أسرتي، فأنا معايا ربنا اللي أكبر منهم كلهم وقادر ينصرني عليهم”.

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت، في يوم 20 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، توبتها، وطالبت متابعيها بحذف كل صورها الجريئة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى.