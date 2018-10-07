سما المصري تكشف عن أول ملابسها “المحتشمة” (صورة)

كشفت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية سما المصري اليوم الأحد، عن شكل وتفاصيل ملابسها “المحتشمة” الجديدة، بعد إعلانها التوبة منذ بضعة أسابيع مضت، وتخليها عن الصور والفيديوهات الجريئة التي اعتادت عليها.

وكتبت سما، منشورًا مُصاحبًا لصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” قالت فيه: “بروفة اللبس الجديد…. إيه رأيكم”، حيث ظهرت الفنانة المصرية بملابس مغلقة حتى العنق ومحتشمة.

وتفاعل جمهور سما المصري مع صورتها بشكل كبير، حيث قال أحدهم: “وشك صافي وجميل وحلو اللبس ده استمري”، وأعربت فتاة عن رأيها في سما المصري حاليًا قائلة: “بصراحة كنت بتكسف أعلق على صورك لكن دلوقتي بقولك شكلك زي القمر وروحك أحلى وربنا يثبتك”.

وكانت المصري قد أعلنت في يوم 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن توبتها وعودتها عن الطريق الذي تسلكه، حتى إنها طالبت متابعيها بحذف كل صورها الجريئة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، بسبب الوجبات السريعة وتناول الطعام خارج المنزل.