تمديد حبس نجل البلتاجي بتهمة الانضمام لجماعة “إرهابية”

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الإثنين، تجديد حبس أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، 15 يومًا؛ بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

ووجهت النيابة إلى نجل البلتاجي اتهامات تشمل، الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، قضت محكمة النقض ببراءة أنس من تهمة التحريض على العنف، وإلغاء عقوبة سجنه 5 سنوات.

ويتبقى لنجل البلتاجي قضية واحدة ينظرها القضاء المصري قضى فيها بحبسه عامين؛ لإدانته بالتحريض على التظاهر، فضلًا عن القضية التي تحقق فيها محكمة أمن الدولة العليا الآن.

وفي مطلع عام 2014، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على أنس البلتاجي، واثنين من رفاقه، وقالت وزارة الداخلية آنذاك، إن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 طلاب من بينهم أنس البلتاجي من إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر شرق القاهرة؛ بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال شغب وعنف بجامعتي القاهرة وعين شمس، بناء على إذن صادر عن النيابة العامة بضبطهم”.