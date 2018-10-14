مصر.. الإعدام لـ 3 متهمين في قضية “أنصار الشريعة”

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بإعدام 3 متهمين شنقًا حتى الموت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار الشريعة الإرهابية”.

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة في القضية التي يحاكم فيها 23 شخصًا، “بارتكاب جرائم إنشاء وتأسيس وإدارة وتولي زعامة جماعة (كتائب أنصار الشريعة)، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة”.

كما أدانتهم بـتهم “الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم، والانضمام لها، وإمدادها بمعونات مادية ومالية، وقتل 10 من رجال الشرطة بينهم ضابط، والشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة نارية”.