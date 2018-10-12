بالصور.. “حرائق ضخمة” تفسد راحة الجمعة للمصريين

شهدت مصر عددًا من الحرائق الضخمة في مناطق متفرقة في البلاد، اليوم الجمعة، وأحدثت تلفيات كبيرة، وعلى إثرها رفعت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق التي شهدت تلك الحوادث واستنفار جميع المستشفيات المحيطة، وسط تأهب أمني واسع وتدخل من قبل الحماية المدنية.

ورصدت “إرم نيوز” عددًا من تلك الحرائق.

حريق كبير بالهرم

اضطرت قوات الحماية المدنية المصرية للدفع بـ13 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل نشب بمخزن تابع لحي الهرم في محافظة الجيزة، غرب مصر، والتهم أغلب محتوياته.

وينفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لموقع الحريق أسفل الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، التي انعدمت فيه الرؤية؛ بسبب الدخان الكثيف الصادر من مكان الحريق.

وتسبب الحريق في توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية؛ بسبب تصاعد الأدخنة، إذ غطت سحابة سوداء سماء المنطقة بالكامل.

النيران تلتهم مصنعًا للورق بطنطا

وشهدت قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر، نشوب حريق هائل بأحد مخازن الورق على الطريق.

ودفعت الحماية على الفور بـ 13 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران.

وتلقى أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز طنطا بنشوب حريق بمخزن على “طريق طنطا – القاهرة” أمام قرية دفرة.

مزارع النخيل تشتعل بالوادي الجديد

فيما عادت الحرائق مجددًا لمزارع النخيل بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر؛ إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمنطقة نخيل وزراعات تابعة لبئر القلعة في مدينة الخارجة.

وتلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران في إحدى المزارع.

وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، واستمرار عملية التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

ودفعت وزارة الصحة بسيارات إسعاف خشية وقوع إصابات بشرية، في ظل أن منطقة بئر القلعة قريبة من الكتلة السكنية وأحياء الخارجة القديمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إنقاذ 12 مسنًا بمدينة نصر

كما نجحت الأجهزة الأمنية في إنقاذ 12 مسنًا بعد نشوب حريق بعقار يقطنون فيه بالحي السابع بمدينة نصر شرق القاهرة.

وتبين أن الحريق نشب بمخزن للملابس أسفل عقار مكون من 4 طوابق، تتواجد به دار وتم إنقاذ 12 منهم بواسطة السلالم الهيدروليكية.

وقالت الحكومة المصرية: إن جميع المسنين تم إسعافهم وتمكن رجال اﻹطفاء من إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بالحي السابع بمدينة نصر.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

انفجار ماسورة غاز في حلوان

فيما تباشر نيابة حلوان الجزئية تحقيقاتها في اشتعال النيران بشقة بمنطقة المساكن الاقتصادية؛ بسبب انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل الشقة.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن الحريق نتيجة انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل الشقة، وتم الدفع بسيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.