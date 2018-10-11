معلم مصري يطلب الزواج من طالبته بطريقة غريبة (صورة)‎

معلم مصري يطلب الزواج من طالبته بطريقة غريبة (صورة)‎

أثارت اللافتة غضب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

المصدر: محمد علاء - إرم نيوز

طلب معلم مصري الزواج من طالبته بطريقة غريبة، أثارت ردود فعل متباينة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المدرس لجأ إلى تعليق لافتة شارع في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، كتب عليها: “المستر (المعلم) بيحبك وبيغير عليكي، إوعي تسيبيه، هيموت من غيرك، تتجوزيه”.

ورغم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل، إلا أن أحدًا لم يذكر هوية المدرس أو الطالبة.

وأثارت اللافتة غضب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذين طالب بعضهم بفتح تحقيق في الأمر وعقاب المدرس، بينما استقبل البعض الأمر بالسخرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
محتوى مدفوع
اترك تعليقاً