معلم مصري يطلب الزواج من طالبته بطريقة غريبة (صورة)‎

طلب معلم مصري الزواج من طالبته بطريقة غريبة، أثارت ردود فعل متباينة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المدرس لجأ إلى تعليق لافتة شارع في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، كتب عليها: “المستر (المعلم) بيحبك وبيغير عليكي، إوعي تسيبيه، هيموت من غيرك، تتجوزيه”.

ورغم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل، إلا أن أحدًا لم يذكر هوية المدرس أو الطالبة.

وأثارت اللافتة غضب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذين طالب بعضهم بفتح تحقيق في الأمر وعقاب المدرس، بينما استقبل البعض الأمر بالسخرية.