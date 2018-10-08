الإفراج عن 4 نشطاء بارزين في “تظاهرات المترو” بمصر

أخلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، سبيل 4 نشطاء سياسيين أبرزهم هيثم محمدين، من تُهم التحريض والاشتراك في أحداث التجمهر والعنف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تظاهرات المترو”.

واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل المتهمين، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام إحدى الدوائر الجنائية، يوم الأربعاء المقبل.

ويواجه المتهمون “جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وألقي القبض على المتهمين وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، في أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر مترو الأنفاق، عندما تجمهر عدد من المواطنين في عدة محطات؛ رفضًا لتلك الزيادات.