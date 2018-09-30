محكمة مصرية تأمر بإعادة محاكمة مرشد الإخوان وقيادات في الجماعة

أمرت محكمة مصرية اليوم الأحد، بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الجماعة، أبرزهم خيرت الشاطر، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضحت الوكالة، أن إعادة المحاكمة، تتعلق بالقضية المعروفة باسم “أحداث مكتب الإرشاد”، والتي حُكم فيها على 14 شخصًا -من بينهم بديع- بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتحريض على القتل، والشروع بقتل متظاهرين مناهضين للإخوان المسلمين قرب مقر الجماعة في يونيو /حزيران 2013.

كما حُكم في القضية ذاتها على 4 آخرين بالإعدام في الحكم الصادر في فبراير/ شباط 2015.

ووفقًا للوكالة، فإن تهمًا جديدة تواجه المُدانين في القضية، من بينها:”الاشتراك في التحريض، والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد”، إضافة إلى تهم الضرب المفضي للموت، وإحداث عاهة مستديمة عمدًا، وحيازة وإحراز أسلحة نارية.

ولم يُكشف عن أسباب تعديل التُّهم، لكن القانون المصري يسمح بتعديل التُّهم إذا ظهرت أدلة جديدة.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن من بين أولئك الذين ستعاد محاكمتهم أيضًا خيرت الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.