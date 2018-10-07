ياسمين صبري تبهر جمهورها في أول اختبار تمثيل لها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة المصرية ياسمين صبري خلال خضوعها لاحتبار تمثيل “كاستنج” عندما كان عمرها 21 عامًا فقط.
وذكرت النجمة المصرية اسمها بالكامل داخل الفيديو “ياسمين أشرف صبري”، كما أوضحت أن طولها 170 سم ووزنها 65 كيلو.
وظهرت صبري وهي تقف أمام كاميرا الاختبار وتقوم بتقديم عدة تعبيرات مختلفة بوجهها تنفيذًا لما يقوله لها المخرج.
وأثار الفيديو إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أنها كانت ومازالت “قمر”.
إذ قالت إحدى الناشطات تعليقًا على الفيديو: “زي ما هي جمالها طبيعي”، وأضافت أخرى: ” بتجنن ما أحلاها”.
يذكر أن ياسمين صبري شاركت في آخر أعمالها السينمائية، النجم محمد إمام، بطولة فيلم “ليلة هنا وسرور”، كما جسدت دور البطلة أمام محمد رمضان في “الديزل”.