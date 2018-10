ياسمين صبري تبهر جمهورها في أول اختبار تمثيل لها (فيديو)

View this post on Instagram

@drkhaled.ha فيديو منتشر للفنانه #ياسمين_صبري خلال إجرائها كاستينج في عمر 21 . . . دكتور الاسنان اتغير عن زمان …. احلي ضحكه في مصر مع دكتور خالد هادي … go and follow @drkhaled.ha @drkhaled.ha @drkhaled.ha @drkhaled.ha @drkhaled.ha . . . . #Egypt #Egyptcelebrity