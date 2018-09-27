ياسمين صبري تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان ومحمد إمام (فيديو)

ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري على أخبار تداولتها وسائل إعلام حول وجود خلافات بينها وبين الفنان محمد إمام، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إن “هناك الكثير من السيناريوهات الكاذبة حول هذا الموضوع، أشهرها استبعادها من فيلم محمد إمام الجديد”.

وعن سبب عدم حضورها حفل زفاف ابن الزعيم عادل إمام، قالت: “هو كلمني وقتها كنت في إسبانيا وموعد الرجوع يوم الـ28 من سبتمر، وقالي حاولي تغيري التذكرة؛ لكن لم أنجح وفاتني الفرح.. لكن بعد ذلك هنأته”.

كما نفت الفنانة المصرية وجود أي خلافات بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان بسبب حذفه لمشاهد لها في فيلم “الديزل”.

وقالت: “لا لا حرام هو لم يحذف شيئًا.. ولو في حد بيحذف يبقى المخرج مش هو”.

يذكر أن ياسمين صبري شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “الأسطورة” الذي تسبب في شهرتها فنيًا، كما تواجدت في آخر أفلام محمد إمام “ليلة هنا وسرور”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات.