زوجة السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في أول زيارة لمصر

View this post on Instagram

@eremnews ميلانيا ترامب تصل مصر في ختام جولة أفريقية وفي استقبالها انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #مصر #ترامب #السيسي #ميلانا_ترامب #أفريقيا #انتصار_السيسي