زوجة السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في أول زيارة لمصر

وصلت ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مصر، في أول زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات، ضمن جولتها الخارجية الأولى، والتي شملت عدة دول أفريقية.

واستقبلت السيدة انتصار قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ميلانيا ترامب باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى غادرت كينيا متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم، لتكون محطتها الأخيرة في رحلتها الخارجية الأولى منفردة دون الرئيس ترامب.

وتوجهت ميلانيا إلى قصر الاتحادية برفقة “انتصار السيسي”؛ لإجراء أول مباحثات ومشاورات ثنائية.

وتعد الجولة أول رحلة فردية لميلانيا كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملة “BE BEST” بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.

وأعربت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عن تمنياتها للضيفة بزيارة ناجحة وسعيدة إلى بلدها الثاني مصر.

وكتبت السيدة انتصار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكي غدًا بالقاهرة، وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة في بلدها الثاني مصر”.

وبدأت ميلانيا ترامب، الإثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة أفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة، اليوم السبت.