ترامب: أنهيت الصفقة السيئة الداعمة للحرس الثوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تمسكه بقراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واصفًا إياها بـ”الصفقة السيئة”.

جاء ذلك بعد أن أقر ترامب، الخميس، إستراتيجية الأمن القومي الجديدة لمكافحة الإرهاب.

وقال ترامب: “أنهيت الصفقة السيئة التي كانت تدعم الحرس الثوري والقوى الإقليمية لإيران”.

وأعلن ترامب في 8 مايو/ أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، كما قرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

من جانب آخر، قال ترامب، إن بلاده وبالتعاون مع شركائها بالتحالف الدولي، قضت على نسبة كبيرة من تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وأضاف: “تحت قيادتي، زادت الولايات المتحدة من حربها ضد الإرهاب. بالتعاون مع شركائنا في التحالف قضينا على نسبة كبيرة من داعش بسوريا والعراق”.