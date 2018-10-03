بعد أربعة أيام متواصلة.. وفد حركة حماس ينهي مباحثاته في القاهرة

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن وفدها إلى العاصمة المصرية القاهرة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري أنهى مباحثاته التي سادها “التفاهم والثقة”.

وأضافت خلال تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء أن الزيارة تخللتها عدة جولات من الحوار استمرت على مدار أربعة أيّام، واختُتمت بلقاء مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية.

وتابعت:”الحوارات امتازت بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كلَّ القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة، وساد الحوار جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا”.

ولم تكشف الحركة عن تفاصيل أخرى حول الاجتماع، أو القرارات التي تم اتخاذها بشأن المصالحة، أو التهدئة.

وكان وفد من حماس، قد توجه إلى مصر منذ أربعة أيام بعد دعوة من جهاز المخابرات المصرية، لاستئناف مباحثات التهدئة والمصالحة تحت إشراف مصري .