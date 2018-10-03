الأمن المصري يقتل 15 مسلحًا بمداهمة أمنية شمال سيناء

تمكنت قوات الأمن المصرية، الأربعاء، من قتل 15 مسلحًا من عناصر الجماعات المتشددة خلال عملية أمنية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنّ “قوات الأمن شنّت حملة أمنيّة على أوكار للعناصر الإرهابية في شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 15 مسلحًا، لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار”.

وأضافت الوزارة أنّ “أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني، تلقوا معلومات تفيد بتخطيط عناصر إرهابية لشن هجمات تزامنًا مع ذكرى السادس من أكتوبر، حيث جرى تحديد موقعهم في إحدى مزارع مدينة العريش، وعقب عملية المداهمة جرى تبادل إطلاق النار ما أسفر عن مصرعهم”.