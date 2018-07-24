الداخلية المصرية: مقتل 13 مسلحًا في مداهمات أمنية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 مسلحًا في مداهمات أمنية بالعريش، وذلك بالتزامن مع عملية عسكرية شاملة تنفذها القوات المصرية بشمال سيناء.

وقالت الداخلية، في بيان، إنّ أجهزة الأمن “تلقت معلومات تُفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية منزلًا تحت الإنشاء، بقرية الياسمين شارع البحر في حي المساعيد بالعريش، وكرًا لهم”.

وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن وضعت خطة للتعامل مع تلك العناصر، لكنّها “فوجئت باستهداف القوات بإطلاق الأعيرة النارية من هذه العناصر وتم التعامل معهم”.

وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن “مصرع 13 عنصرًا من العناصر التكفيرية”، بالإضافة إلى العثور بحوزتهم على (4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 عبوات ناسفة مُعدة للتفجير” وعدة أسلحة وذخيرة أخرى.

وأطلقت مصر عملية أمنية في 9 فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ودلتا مصر ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل.